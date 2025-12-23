وفاة رئيس الأركان الليبي جراء تحطم طائرته بعد إقلاعها من أنقرة في ختام زيارة لتركيا

طرابلس-سانا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم، وفاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد ومرافقيه؛ جراء تحطم طائرتهم بعد إقلاعها بوقت قصير من أنقرة في ختام زيارة إلى تركيا.

وقال الدبيبة في حسابه الرسمي على فيسبوك: أعلن وفاة رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه، وهم رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

وأضاف الدبيبة: إن وفاة الحداد ومرافقيه جاءت إثر فاجعة وحادث أليم، أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية، واصفاً الحادث بأنه مصاب جلل وخسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب الليبي.

كما أعلنت الحكومة الليبية الحداد لمدة 3 أيام على وفاة رئيس الأركان.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في وقت سابق، فقدان الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إيسنبوغا في العاصمة أنقرة باتجاه طرابلس، وذلك عقب طلب طاقمها تنفيذ هبوط اضطراري، قبل أن تختفي من شاشات الرادار.

يذكر أن الوفد العسكري الليبي قام اليوم بزيارة رسمية إلى تركيا، وأجرى خلالها محادثات مع رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو.