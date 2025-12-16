المحكمة الجنائية الدولية ترفض وقف التحقيق بجرائم إسرائيل في غزة

لاهاي-سانا

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، استئنافاً آخر قدمته إسرائيل لوقف التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، مؤكدة بذلك استمرار الإجراءات القضائية، بما يشمل التحقيقات ومذكرات التوقيف الصادرة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن قضاة المحكمة أيدوا في وثيقة من 44 صفحة، قرارهم بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول 2023.

وأيّد قضاة المحكمة في الوثيقة قراراً سابقاً صادراً عن الدائرة التمهيدية خلص إلى عدم وجود “وضع جديد” يفرض على الادعاء إعادة إطلاق الإجراءات أو توجيه إشعار جديد إلى إسرائيل.

وكانت المحكمة أصدرت في تشرين الثاني من العام الماضي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والوزير السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب ضد الإنسانية.

وسبق أن ردّت المحكمة الجنائية الدولية في تموز الماضي طلباً إسرائيلياً لإلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت، ورفضت استئنافاً لهذا الرد في تشرين الأول الماضي.