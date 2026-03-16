قطر تتصدى لموجة صواريخ في أجواء البلاد

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الإثنين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لموجة صواريخ في أجواء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس ” إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر”.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها البحرين، مستهدفة المواقع المدنية والمنشآت الحيوية، وذلك في إطار التصعيد العسكري بعد منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.

