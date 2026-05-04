هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 1637 اعتداءً نفذه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان

القدس المحتلة-سانا

أكّدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1637 اعتداءً ضد الفلسطينيين خلال شهر نيسان الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيس هيئة المقاومة مؤيد شعبان قوله في التقرير الشهري للهيئة المعنون “انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني”: “إن جيش الاحتلال نفذ 1097 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداءً ، وقد تركز أغلبها بشكل أساسي في محافظات: نابلس بواقع 402 اعتداء، تلتها الخليل بـ340، وعشرات الاعتداءات في رام الله والبيرة و بيت لحم في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.

وأوضح شعبان أن الاعتداءات تنوّعت وتكثفت، وشملت العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تتزامن مع إغلاق مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن، في الوقت الذي توفر فيه الحماية والدعم للمستوطنين، لتمكينهم من التوسع داخل تلك المناطق.

ذروة إرهاب المستوطنين متواصلة

وأكد شعبان أن اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال تكشف بوضوح عن نهج يهدف لفرض بيئة قسرية طاردة، تُترجم إلى عمليات تهجير قسري تنفذ عبر إرهاب الفلسطينيين من قبل المستوطنين بحماية مباشرة من سلطات الاحتلال، لتفريغ الأرض من أصحابها وتقويض الوجود الفلسطيني، ولا سيما في التجمعات البدوية.

محاولة إقامة 21 بؤرة استعمارية جديدة

وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع نيسان الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، في محافظات: الخليل بمحاولة إقامة 7 بؤر جديدة، وبيت لحم بـ3 بؤر جديدة، ورام الله والبيرة بـ4 محاولات، ونابلس بـ5، وجنين وطوباس ببؤرة لكل منهما.

وأكد شعبان، أن تصاعد محاولات إقامة البؤر الاستيطانية في المرحلة الأخيرة، لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي في حكومة الاحتلال، بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض، ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع، من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استيطاني يحظى بكل الخدمات.

وكان شعبان أعلن في نهاية آذار الفائت أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 443 اعتداءً خلال شهر من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية_ الإيرانية والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.