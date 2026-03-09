أستراليا تدين الاعتداءات الإيرانية على السعودية

الرياض-سانا

أدان وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتتعرض عدد من دول المنطقة، بينها السعودية، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك بالتوازي مع استمرار الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.