السعودية والإمارات تبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الإثنين، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن، والاستقرار الإقليمي، والدولي.

وذكرت وكالة “واس” أن الجانبين أكدا خلال اتصال هاتفي أن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها”، وشدّدا على أن دول المجلس ستستمر في بذل كل جهودها للدفاع عن أراضيها، وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يشكل تهديداً للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع، داعين إلى تغليب الحوار الجاد، والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين.

وتشهد منطقة الخليج العربي منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية.