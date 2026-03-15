الأورو متوسطي: إسرائيل دمّرت 93.5 % من مقابر غزة لمحو الذاكرة الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في غزة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمّر 93.5 ٪ من مقابر قطاع غزة كلياً أو جزئياً، في خطوة تهدف إلى قطع صلة الفلسطينيين بأسلافهم، وطمس آثارهم المادية.

وقال المرصد، في بيانٍ اليوم الأحد نقلته وسائل إعلام فلسطينية: إن فريقه حلل بيانات 62 مقبرة رسمية موزعة على مدن القطاع، فتبين أن الجيش الإسرائيلي دمّر 39 مقبرة بالكامل، وألحَق دماراً جزئياً بـ19 مقبرة أخرى، بينما لم تبقَ سليمةً سوى 4 مقابر فقط.

وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال خطفت مئات الجثامين من مواقع دفنها، وخلطت الرفات ببعضها، ولم تُعِدها إلى مواقعها الأصلية، ولم تُرفِق أي بيانات تعريفية أو بيولوجية تمكّن من التحقق من الهوية أو توثيقها، بما يجعل استعادة الرفات أو مطابقة الهويات أمراً بالغ الصعوبة.

وشدد المرصد على أن الاستهداف العسكري للمقابر ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمكتوب، التي تُلزم أطراف النزاع باحترام رفات الموتى وصون مواقع الدفن.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالكشف عن مصير الجثامين المفقودة، وإعادتها مع بيانات تعريفية، وتمكين الجهات المدنية من إعادة تأهيل المقابر، واستئناف عمليات الدفن وفق الشعائر المقررة.