القوات البحرينية تعترض 51 صاروخاً و203 طائرات مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداءات

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم السبت، أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 125 صاروخاً و203 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت البلاد منذ بدء العدوان الإيراني عليها.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن القيادة قولها في بيان: “إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف المناطق المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين”.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك