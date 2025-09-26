مجزرة جديدة… الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

photo 2025 08 28 14 14 09 مجزرة جديدة… الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 10 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

ونقلت وكالة وفا عن مصدر طبي في مستشفى العودة قوله: إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالرصاص منتظري المساعدات قرب منطقة “نتساريم” جنوب وادي غزة وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 10 بينهم طفلان وإصابة آخرين.

وكان ارتقى في وقت سابق اليوم 24 فلسطينياً، وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء وإصابة أكثر من 232 فلسطينياً، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، ومجاعة في ظل ظروف كارثية جراء انهيار المنظومة الصحية والخدمية.

