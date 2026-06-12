السجن 30 عاماً لرئيس كوريا الجنوبية السابق في قضية توغل طائرات مسيرة ‏

سيئول-سانا‏

قضت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة بالسجن 30 عاماً على الرئيس السابق يون سوك يول، ‏بعد إدانته بتهم تتعلق بإصداره أمراً بتوغل طائرات مسيّرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية، ‏بهدف إيجاد ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في البلاد أواخر عام 2024.‏

ونقلت رويترز عن محكمة منطقة سيئول المركزية قولها: إن يون أُدين بتهمتي مساعدة العدو ‏وإساءة استخدام السلطة، معتبرة أنه خطط للعملية منذ بدايتها بهدف تنفيذ التوغل في تشرين ‏الأول من عام 2024.‏

ويأتي الحكم الجديد ضمن سلسلة أحكام صدرت بحق الرئيس المحافظ المعزول، الذي تسبب ‏قراره فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كانون الأول 2024 بأزمة سياسية حادة في كوريا ‏الجنوبية.‏

من جانبه، نفى يون ارتكاب أي مخالفة تتعلق بعملية توغل المسيّرات، فيما أكد محاموه أنه لم ‏يصدر أمراً بتنفيذ العملية أو يوافق عليها لاحقاً، مشيرين إلى أنها جاءت رداً على إطلاق كوريا ‏الشمالية بالونات محملة بالنفايات عبر الحدود خلال تلك الفترة.‏

وكانت محكمة كورية قد قضت في شباط الماضي بسجن يون مدى الحياة بعد إدانته بقيادة تمرد ‏على خلفية محاولة فرض الأحكام العرفية، كما أُقيل من منصبه بعد أن أيدت المحكمة الدستورية ‏قرار عزله، لتُجرى لاحقاً انتخابات رئاسية مبكرة فاز فيها الرئيس الحالي.‏