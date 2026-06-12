السجن 30 عاماً لرئيس كوريا الجنوبية السابق في قضية توغل طائرات مسيرة ‏

سيئول-سانا
قضت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة بالسجن 30 عاماً على الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بتهم تتعلق بإصداره أمراً بتوغل طائرات مسيّرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية، بهدف إيجاد ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في البلاد أواخر عام 2024.
ونقلت رويترز عن محكمة منطقة سيئول المركزية قولها: إن يون أُدين بتهمتي مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، معتبرة أنه خطط للعملية منذ بدايتها بهدف تنفيذ التوغل في تشرين الأول من عام 2024.
ويأتي الحكم الجديد ضمن سلسلة أحكام صدرت بحق الرئيس المحافظ المعزول، الذي تسبب قراره فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كانون الأول 2024 بأزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية.
من جانبه، نفى يون ارتكاب أي مخالفة تتعلق بعملية توغل المسيّرات، فيما أكد محاموه أنه لم يصدر أمراً بتنفيذ العملية أو يوافق عليها لاحقاً، مشيرين إلى أنها جاءت رداً على إطلاق كوريا الشمالية بالونات محملة بالنفايات عبر الحدود خلال تلك الفترة.
وكانت محكمة كورية قد قضت في شباط الماضي بسجن يون مدى الحياة بعد إدانته بقيادة تمرد على خلفية محاولة فرض الأحكام العرفية، كما أُقيل من منصبه بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله، لتُجرى لاحقاً انتخابات رئاسية مبكرة فاز فيها الرئيس الحالي.