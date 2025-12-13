اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة بسبب تأخر المساعدات

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، داعية إلى تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، ولا سيما الملابس والخيام في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها نقلته وسائل إعلام فلسطينية أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية، داعية إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق.

وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها “اليونيسف” وشركاؤها في غزة خلال شهر تشرين الثاني الماضي أن 9300 طفل دون الخامسة في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتحذر “اليونيسف” باستمرار من تفاقم الأوضاع الإنسانية، وارتفاع أعداد الوفيات في غزة جراء انخفاض درجات الحرارة والعواصف وخاصة في ظل الانهيار شبه الكامل للخدمات الصحية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الماضي وتواصل القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات.