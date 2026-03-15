الدفاع الجوي الإماراتي يتعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، أن منظومات دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية، وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، إضافة إلى اعتراض المقاتلات الجوية للطائرات المسيرة والجوالة.

ودعت الوزارة، الجميع للتقيد بتعليمات الأمن، والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم، السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بالعاصمة أبو ظبي، إثر استهدافها بطائرة مسيرة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

مقتل أكثر من 35 مسلحاً في غارات لطيران الجيش النيجيري
ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي بوقف خروقات العدو الإسرائيلي
الأونروا: هدم الاحتلال لمقراتنا في القدس هجوم غير مسبوق
تقرير دولي يقدر تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بـ 588 مليار دولار
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة
