ترامب: إيران هُزمت وتريد اتفاقاً لكن ليس من النوع الذي قد أقبله

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران منيت بهزيمة كبيرة وترغب في إبرام اتفاق، لكن ليس من النوع الذي يمكن أن يقبله.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” اليوم السبت: إن “وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار الزائفة تكره أن تتحدث عن مدى النجاح الذي حققه الجيش الأمريكي ضد إيران، التي هُزمت تماماً وتريد عقد اتفاق، لكن ليس اتفاقاً يمكنني قبوله”.

وأضاف ترامب: “كانت لدى إيران خطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله، وتدمير إسرائيل بالكامل، ومثلما هو حال إيران نفسها، فإن تلك الخطط أصبحت الآن في حكم المنتهية”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجيش الأمريكي قصف بشكل كثيف أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، التي تتعامل مع كل صادرات النفط الخام بشكل شبه كامل، وهدد بضرب البنية التحتية النفطية للجزيرة.