الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية إيرانية جديدة

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت البلاد فجر اليوم السبت.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أن إجراءات الإخلاء الاحترازي المؤقت التي تمت في البلاد، اقتصرت فقط على القاطنين في المناطق المحددة مِمَّن وصلت إليهم إشعارات عبر نظام الإنذار الوطني.

وأكدت الوزارة أنه تم تأمين أماكن آمنة بديلة للأشخاص الذين أخلوا تلك المناطق، فيما توجّه آخرون إلى أماكن آمنة بشكل اختياري، وذلك إلى حين زوال التهديد الأمني.

ودعت الوزارة إلى الابتعاد عن أي أجسام أو بقايا مجهولة المصدر، وعدم لمسها، أو محاولة تحريكها، والإبلاغ عنها فوراً، لتتولى الجهات المختصة التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، بينها دولة قطر؛ ما أوقع عدداً من الضحايا والإصابات وتسبب بتضرر البنية التحتية المدنية.

وكان مجلس الأمن الدولي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.