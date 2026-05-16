الرئيسان الإماراتي والروسي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

أبو ظبي-سانا
بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والحوار بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الدولية لمعالجة التحديات الراهنة.
بدوره أعرب الرئيس الروسي عن تقديره لجهود الوساطة التي تقوم بها الإمارات في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مشيداً بأثرها الإنساني وأهميتها.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة نجاح جهودها للمرة الثالثة والعشرين في وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تنفيذ عملية تبادل شملت 205 أسرى من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني.