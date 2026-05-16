الرئيسان الإماراتي والروسي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

أبو ظبي-سانا‏

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت في اتصال هاتفي مع الرئيس ‏الروسي فلاديمير بوتين مستجدات الأوضاع في المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال عدداً من القضايا ‏الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع ‏في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي ‏وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.‏

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والحوار بما يسهم في تعزيز ‏الاستقرار ودعم الجهود الدولية لمعالجة التحديات الراهنة.‏

بدوره أعرب الرئيس الروسي عن تقديره لجهود الوساطة التي تقوم بها الإمارات في ‏عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مشيداً بأثرها الإنساني وأهميتها.‏

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة نجاح جهودها للمرة الثالثة والعشرين ‏في وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تنفيذ عملية تبادل شملت 205 أسرى ‏من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني.‏