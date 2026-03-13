الإمارات والأردن تبحثان التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، والملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الجمعة، التطورات الإقليمية إثر التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة “وام” الإماراتية للأنباء أن الجانبين أكّدا في اتصال هاتفي اليوم ضرورة العمل على الوقف الفوري للأعمال العسكرية، وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة، تفادياً لمزيد من التوترات والأزمات فيها، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجدد الملك الأردني خلال الاتصال إدانة المملكة “للاعتداء الإرهابي الذي استهدف قنصلية دولة الإمارات في كردستان العراق”، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية ومقارها.

من جانبه أعرب الرئيس الإماراتي عن شكره للملك عبد الله الثاني، لما عبر عنه من دعم لبلاده والتضامن معها.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها الإمارات والأردن، وذلك في إطار التصعيد العسكري منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.

وكانت دولة الإمارات أعلنت فجر الثلاثاء الماضي عن تعرض قنصليّتها العامة في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيّرة، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.