إدانات دولية لحادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب

عواصم-سانا

تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بحادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من كبار المسؤولين.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس وفق ما نقلت فرانس برس الهجوم بأنه “غير مقبول”، مؤكداً أن “لا مكان للعنف في الديمقراطية”.

وفي الهند، شدد رئيس الوزراء ماريندرا مودي عبر منصة إكس على أن العنف “يجب أن يُدان بشكل قاطع”.

من جهته أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رفض بلاده للعنف السياسي في أي ديمقراطية، في حين شددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أنه “لا يجب أن يكون العنف هو السبيل أبداً”.

بدوره أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الحادث قائلاً: “العنف ليس الحل أبداً، ولن تتقدم الإنسانية إلا من خلال الديمقراطية والتعايش والسلام”.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: “إنه صُدم بشدة من حادث إطلاق النار المقلق”.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أُجلي الرئيس ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون واشنطن، عقب سماع إطلاق نار أثار حالة من الفوضى والذعر، في وقت اضطر فيه مئات الضيوف للاحتماء تحت الطاولات، قبل أن يعلن جهاز الخدمة السرية فيما بعد أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل، وأن مشتبهاً به بات قيد الاحتجاز.