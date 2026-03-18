باكستان وأفغانستان تعلنان هدنة خلال عيد الفطر

أعلنت باكستان وأفغانستان اليوم الأربعاء، وقف العمليات العسكرية بينهما خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في منشور على منصة “X”: “إن باكستان ستوقف عملياتها العسكرية تجاه أفغانستان مؤقتاً”.

وأوضح تارار أن وقف الهجمات المؤقت سيبدأ اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء، ويستمر حتى منتصف ليل الإثنين القادم.

من جانبها، أعلنت أفغانستان هدنة في نزاعها مع باكستان خلال فترة العيد، وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عبر منصة “X”: “تعلن الهدنة بناءً على طلب الدول الإسلامية الصديقة، المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا”، محذراً في الوقت ذاته من أن كابل “سترد بقوة على أي عدوان” خلال فترة الهدنة.

وتشهد الحدود الأفغانية الباكستانية اشتباكات متقطعة منذ السادس والعشرين من شباط الماضي، إثر توترات حدودية وعمليات قصف متبادلة بين الطرفين.