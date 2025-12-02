أمريكا وبريطانيا تتفقان على إلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية لثلاث سنوات

واشنطن-لندن-سانا

اتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الأدوية والمكونات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية المصنعة في المملكة المتحدة إلى الأراضي الأمريكية لمدة 3 سنوات.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن الاتفاق يضمن بقاء مستوى الرسوم الجمركية على شحنات الأدوية البريطانية إلى أمريكا عند مستوى الصفر، مشيرةً إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في قطاع الأدوية الحيوي.

وبموجب هذا الاتفاق، وافقت واشنطن على إعفاء الأدوية والمكونات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية التي تنتجها المملكة المتحدة من ضرائب الاستيراد، مقابل التزام لندن بدفع مبالغ إضافية مقابل الأدوية التي تحصل عليها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ووصف الرئيس التنفيذي لرابطة الصناعات الدوائية البريطانية، ريتشارد توربيت، الاتفاق بأنه “خطوة مهمة نحو ضمان قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية المبتكرة اللازمة لتحسين نتائج الصحة على نطاق أوسع في هيئة الخدمات الصحية الوطنية”، معتبراً أن الاتفاق يضع لندن في مكان أفضل لجذب الاستثمار العالمي، والاحتفاظ به في مجالات علوم الحياة والأبحاث الطبية المتقدمة.

من جهته، أكد وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن الاتفاق “يعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، ويحقق التوازن الذي طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”، مشيراً إلى التزام شركات الأدوية البريطانية بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة وخلق فرص عمل جديدة.

ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف التجارية التي ظهرت مؤخراً، ولا سيما بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيلول الماضي، بفرض رسوم تصل إلى 100 بالمئة على الأدوية ذات العلامات التجارية والمحمية ببراءات اختراع، والمصدّرة إلى الولايات المتحدة، ما لم تبنِ الشركات مصانع أو منشآت إنتاج داخل أمريكا.