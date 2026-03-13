البحرين: إسقاط 115 صاروخاً و191 مسيّرة إيرانية منذ بدء الاعتداءات

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الجمعة، أن منظومات دفاعها الجوية اعترضت ودمرت 115 صاروخاً و191 طائرةً مسيرة أطلقتها إيران باتجاه الأراضي البحرينية منذ بدء الاعتداءات في الـ 28 من شباط الماضي.

وأكدت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية” بنا “، أنّ استهداف المواقع المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّ هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها البحرين، مستهدفة المواقع المدنية والمنشآت الحيوية، وذلك في إطار التصعيد العسكري بعد منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.