الإغاثة الطبية بغزة: آلاف المحاصرين في الخيام وتضرر نقاط طبية بسبب السيول

الأناضول

القدس المحتلة-سانا

حذّرت مؤسسة الإغاثة الطبية في مدينة غزة، من تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير مع اشتداد المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ أيام، مؤكدة أن كبار السن والأطفال هم الأكثر تضرراً من تداعيات الطقس القاسي.

وأفادت المؤسسة بغرق خمس نقاط طيبة نتيجة السيول التي سببها المنخفض الجوي، مشيرة إلى أن كبار السن والأطفال كانوا أكثر المتضررين بسبب المنخفض الجوي.

وأوضحت أن أربع نقاط طبية تابعة لها غرقت بالكامل نتيجة السيول، ما أدى إلى تلف معدات وأجهزة طبية حيوية كانت تُستخدم في تقديم الخدمات للنازحين.

وشددت على أن الآلاف محاصرون داخل الخيام منذ أيام، بسبب السيول المتواصلة التي لم تتوقف.

وخلال الساعات الـ 12 الماضية، نفذت فرق الإنقاذ الفلسطينية 32 مهمة إنقاذ شملت التعامل مع غرق 17 خيمة، وإجلاء 14 مواطناً، فضلاً عن مهمة لشفط المياه، محذرةً من واقع إنساني بالغ الصعوبة مع وصول المنخفض الجوي إلى ذروته.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن الأوضاع الإنسانية لمئات آلاف النازحين في قطاع غزة شهدت تفاقماً خطيراً مع هطول الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة، حيث غرقت المخيمات والمناطق التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية الأساسية.

