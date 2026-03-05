القوات الإماراتية تعلن تدمير 6 صواريخ باليستية و125 طائرة مسيرة إيرانية

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية دمرت اليوم الخميس 6 صواريخ باليستية إيرانية، واعترضت 125 طائرة مسيرة.

‏ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها في بيان: “منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 196 صاروخاً باليستياً، وتدمير 181 منها، فيما سقط 13 صاروخاً آخر في مياه البحر، واثنان على أراضي الدولة، كما تم رصد 1072 مسيرة إيرانية، واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة”.

‏وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب ستة أشخاص بجروح إثر سقوط شظايا مسيّرة في أبو ظبي، تم اعتراضها من قبل القوات الإماراتية، وذلك خلال الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، بما فيها الإمارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.