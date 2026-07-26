وزير الزراعة يبحث مع شركة صناعات الخريف السعودية فرص الاستثمار بأنظمة الري الحديثة

دمشق-سانا



بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الأحد، مع وفد من شركة صناعات الخريف السعودية، برئاسة نائب رئيس الشركة فائز العاني، فرص الاستثمار الزراعي في سوريا، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية، ولا سيما في أنظمة الري الحديثة.



وأكد السويدان خلال اللقاء الذي جرى في دمشق، انفتاح الوزارة على المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي، من خلال نقل التقانات الحديثة، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم المزارعين، إلى جانب ما توفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التسهيلات والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار للقطاع الزراعي.



ودعا إلى توفير شبكات ري حديثة للمزارعين بأسعار تنافسية عبر قروض ميسرة، مع التركيز على تدريب المزارعين، لافتاً إلى إمكانية استثمار الشركة مساحات زراعية واسعة، وخاصة في المناطق الشرقية.



من جانبه، استعرض العاني مجالات عمل شركة الخريف وانتشارها في عدد من الدول العربية، مؤكداً اهتمام الشركة بدراسة فرص الاستثمار في سوريا.



يذكر أن شركة صناعات الخريف السعودية (AIC) تعمل على تحقيق الاستدامة المائية والزراعية محلياً ودولياً من خلال تصميم وتصنيع أنظمة الري المحوري والخطّي واسع النطاق، وتطوير مضخات الآبار العميقة والحلول التقنية لإدارة المياه والمصانع، وتوطين التقنيات الحديثة عبر تصنيع الأنابيب الفولاذية، وتقديم أنظمة تحكم رقمية ذكية لإدارة الهدر المائي في المزارع الكبرى، والإشراف على توريد وتشغيل مشاريع زراعية لدعم الأمن الغذائي في أكثر من 40 دولة.