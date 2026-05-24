الرئيس الإماراتي يبحث مع أمير قطر تعزيز الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين

أبوظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن مباحثات الجانبين تناولت العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيراً من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة بين الجانبين، وهدد في الوقت ذاته “بالقضاء على إيران تماماً في حال عدم التوصل لاتفاق جيد”.