مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل شاب فلسطيني، وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن شاباً قتل، وأصيب ثلاثة آخرون في قصف مسيّرة للاحتلال منطقة المسلخ جنوب المدينة.

وكان قتل خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون أمس الأربعاء، في غارة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول 2025، ما أسفر عن مقتل 786 فلسطينياً وإصابة 2217.

فيما وصل عدد ضحايا حرب الإبادة منذ بدئها في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 244882 قتيلاً ومصاباً.