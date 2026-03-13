الاحتلال الإسرائيلي ينفذ نحو 900 اعتداء في الضفة الغربية خلال أسبوع

القدس المحتلة-سانا

أعلن مركز معلومات فلسطين “معطى”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت نحو900 اعتداء في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 54 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك جراء الاقتحامات في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

وأوضح المركز في إحصائية نشرها المركز اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال نفذت 82 حالة اعتقال في مناطق مختلفة من الضفة، ترافقت مع 174 مداهمة للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى 7 حالات استيلاء على منازل وتحويل بعضها إلى نقاط عسكرية.

وسجّل المركز 141 اقتحاماً لمدن وبلدات ومخيمات الضفة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انتشار مكثف للجنود في الأحياء السكنية وإغلاق طرق وتنفيذ عمليات تفتيش واسعة.

وبين أن الضفة شهدت 23 حادثة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال عمليات الاقتحام، موثقاً 23 حالة تدمير لممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب 164 حالة مصادرة لممتلكات شملت مركبات ومعدات وأراضي زراعية.

وذكر المركز أن الاحتلال أقام 111 إجراء تضييق عبر الحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المدن والقرى، إضافة إلى 100 حالة إغلاق لطرق ومناطق مختلفة، ما أعاق حركة الفلسطينيين والتنقل بين المدن والبلدات.

كما شهد الأسبوع الماضي 42 اعتداءً نفذه مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت الاعتداء بالضرب، وتخريب الأراضي الزراعية، وإحراق مسجد، ومحاولات السيطرة على أراضٍ في عدة مناطق،

وسجّل المركز 6 انتهاكات بحق المقدسات ، و 5 أنشطة استيطانية جديدة، تمثلت في أعمال تجريف وتجهيز أراضٍ ونصب بؤر استيطانية، في محاولة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه تنفيذ حملات اقتحام واعتقال وتخريب ممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب عمليات هدم واسعة للمنازل بهدف تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.