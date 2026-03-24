روسيا تحذر من امتداد الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية إلى بحر قزوين

موسكو-سانا

حذرت روسيا اليوم الثلاثاء، من امتداد الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية إلى بحر قزوين، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع نطاقها.

ونقلت رويترز عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله: إن “روسيا ستنظر إلى أي امتداد للصراع الإيراني إلى بحر قزوين، على أنه أمر سلبي للغاية”.

وأضاف: إن “الكرملين يراقب التصريحات المتضاربة الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن مسار المفاوضات”، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعقيد فرص التهدئة مع استمرار التصعيد العسكري.

وجاء التحذير الروسي بعد تقارير عن هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع بحرية إيرانية في بحر قزوين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن مقاتلاته شنت هجوماً واسعاً استهدف سفناً وصواريخ وبنى تحتية مركزية تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.

وفي أعقاب الهجوم، قالت الخارجية الروسية: إن استهداف ميناء بندر لنجة في بحر قزوين قد أضر بالمصالح الاقتصادية لروسيا ودول بحر قزوين الأخرى، التي تربطها علاقات نقل مع إيران عبر هذا الميناء.