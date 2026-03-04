تركيا تعلن تدمير صاروخ أطلق من إيران باتجاه الأجواء التركية

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على منصة إكس أن “عناصر الدفاع الجوي والصاروخي المتمركزة في شرق المتوسط تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أطلق من إيران ورصد متجهاً نحو المجال الجوي التركي بعد تحليقه فوق الأجواء العراقية والسورية”، موضحة أنه تم إسقاط الصاروخ في الوقت المناسب.

وتابع البيان: نحتفظ بحقنا في الرد على أي أعمال عدائية ضد بلدنا ونحذر جميع الأطراف بالامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وسنواصل التشاور مع حلف الناتو وحلفائنا الآخرين.

وأكد البيان أن تركيا تقف إلى جانب الاستقرار والسلام الإقليميين وهي قادرة على ضمان أمن أراضيها ومواطنيها بغض النظر عن مصدر التهديد أو مكانه.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ يوم السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية، ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.