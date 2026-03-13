بريطانيا تدين الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة وتؤكد تضامنها معها

واس

الرياض- سانا

أدانت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر اليوم الخميس، بشدة، الاعتداءات الإيرانية على السعودية وعدد من دول المنطقة، مؤكدةً تضامن بلادها مع الدول المتضررة، وضرورة تضافر كل الجهود لدفع المنطقة تجاه الاستقرار والسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ذلك جاء خلال لقائها في العاصمة الرياض مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، حيث بحثا التطورات الإقليمية، والجهود المشتركة حيالها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

