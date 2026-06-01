مقتل 12 شخصاً جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء شمال الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الإثنين، مقتل 12 شخصاً حتى الآن في حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة أنجيلس بمقاطعة بامبانغا شمالي الفلبين في وقت سابق.

ونقلت وكالة شينخوا اليوم أن انهيار المبنى وقع قبل نحو أسبوع، إلا أن عمليات البحث عن عالقين وانتشال الجثث لا تزال مستمرة، حيث تم انتشال جثة فجر اليوم وهو ما أوصل عدد القتلى إلى اثني عشر، وهو عدد قابل للارتفاع مع استمرار عمليات البحث.

وكانت السلطات المحلية أعلنت أن المبنى انهار في الـ 24 من أيار الماضي قبيل الساعة الثالثة فجراً بقليل، بينما كان عمال البناء نائمين، وهو ما أدى إلى احتجاز العشرات منهم تحت الأنقاض، مضيفة: إنه تم انتشال 12 جثة حتى الآن، فيما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عما لا يقل عن ثمانية مفقودين.

وتشهد الفلبين بين الحين والآخر حوادث انهيار مبانٍ، بسبب ضعف ‏الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية، أو تأثرها بالعوامل الطبيعية، مثل الزلازل ‏والأمطار الغزيرة.‏