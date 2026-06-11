غوتيريش: الحوار والمفاوضات الجادة هما السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، بما في ذلك الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، والضربات التي شنتها إيران على دول مجاورة في الخليج العربي، ممن ليست أطرافاً في الصراع، فضلاً عن التصاعد الملحوظ في الخطاب العدائي.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله: إن الأمين العام “يحث الأطراف على العودة إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وتجنب أي تدهور إضافي يمكن أن يؤدي إلى استئناف كامل للصراع”، محذراً من العواقب الوخيمة على المنطقة والعالم، ولا سيما على الدول الأكثر ضعفاً.

وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش يؤكد ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب بيان المتحدث باسمه، أن “السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الحوار والمفاوضات الجادة”، معرباً عن أمله في أن تؤدي الجهود المكثفة إلى اتفاق يعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس في منشور على منصته تروث سوشيال، إلغاء الضربات الجوية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران مساء اليوم، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالمصادقة عليها.