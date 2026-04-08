ترامب: الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء الاضطرابات بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشال”: “ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وستكون هناك إجراءات إيجابية كثيرة، وستُجنى أموال طائلة، ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار”.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة “ستُخزّن كميات كبيرة من الإمدادات، وستبقى على أهبة الاستعداد لضمان سير الأمور بالشكل اللازم.

وقال: “تماماً كما نشهد في الولايات المتحدة، قد يكون هذا العصر الذهبي للشرق الأوسط”.

وكان ترامب أعلن مساء أمس تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد الأخيرة فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن تضمن أمن الملاحة فيه.

واعتبر أنّ واشنطن حققت جميع أهدافها العسكرية لا بل تجاوزتها، واقتربت من إبرام اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وشدد ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة مع وكالة فرانس برس، بعد وقت قصير على إعلان الهدنة على “أنه نصر كامل وشامل 100 بالمئة، ليس هناك أدنى شك في ذلك”، دون أن يوضح إذا ما كانت الإدارة الأمريكية ستتخلى عن تهديداتها السابقة باستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية الإيرانية في حال انهيار الاتفاق.

