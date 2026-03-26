البرلمان الأوروبي يوافق على اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن بشروط محددة

بروكسل-سانا

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على اتفاق الرسوم الجمركية بين بروكسل وواشنطن في إطار شروط محددة.

ونقلت “فرانس برس” عن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قوله خلال نقاش برلماني قبل إقرار الاتفاق: إنّ “تصويت اليوم يشكّل خطوة إجرائية مهمة وإشارة سياسية إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يفي بالتزاماته”.

وجاءت موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق بعد أشهر من التأخير، إذ تردّد النواب في إقراره على خلفية توترات أوروبية أمريكية بشأن غرينلاند.

ومن أبرز شروط الاتحاد الأوروبي، إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث يسعى الاتحاد لإلغاء الرسوم المفروضة على السيارات، والصلب، والألمنيوم، ومكونات الطائرات، إضافة إلى إصرار بروكسل على التزام الشركات الأمريكية بقوانين البيانات، الخصوصية، والتعرفة البيئية الصارمة.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا الصيف الماضي إلى اتفاق يحدد الرسوم عند 15% لمعظم السلع الأوروبية، لكنّ موجة الرسوم التي فرضها ترامب في 2025، بما في ذلك الرسوم المرتفعة على الصلب والألومينيوم وقطع السيارات، دفعت التكتل المؤلف من 27 دولة إلى توسيع شراكاته التجارية.