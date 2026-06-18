تحذيرات دولية من تصعيد وشيك في الأبيض السودانية

photo 2026 06 18 19 24 57 تحذيرات دولية من تصعيد وشيك في الأبيض السودانية
وكالة رويترز

جنيف-سانا

حذرت بريطانيا والنرويج وعدد من الدول، اليوم الخميس، من احتمال تصعيد وشيك في مدينة الأبيض وسط السودان من قبل قوات الدعم السريع، ما قد يفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز أن ذلك جاء ‏خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أعربت الدول المشاركة عن قلقها من تطورات ميدانية قد تشهدها المدينة في أي لحظة.

وقال سفير النرويج لدى الأمم المتحدة في جنيف تورمود إندريسن: “نشعر بقلق عميق إزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض، ما يعرض حوالي 500 ألف مدني لخطر الوقوع ضحايا فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك أكثر من 100 ألف نازح”.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أدت خلال الفترة الماضية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة النزوح داخل البلاد وخارجها.

وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات في عدد من المدن السودانية خلال المرحلة المقبلة.

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