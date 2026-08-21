لقطات من اليوم الأول لمهرجان “ليالي حلب الثقافية” في القلعة الأثرية تاريخ النشر: 2026/08/21 12:07 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/21 12:07 صباحًا قائمة الصور 1/5 عدسة سانا ترصد ازدحام الأسواق في مدينة أريحا بمحافظة إدلب قبل حلول عيد الفطر المبارك لقطات لمسجد الصحابي الجليل خالد بن الوليد في حمص صباح اليوم طبيب يروي لسانا تفاصيل استهداف مشفى الرازي في حلب من قبل تنظيم قسد وإصابة أحد الكوادر الطبية من أجواء حفل إطلاق حملة “حلب ست الكل” ارتقاء مدنيين وإصابة 8 بجروح نتيجة قصف قسد لأحياء مدينة حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القلعة الأثريةحلبمهرجان ليالي حلب الثقافية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الخزانة الأمريكية توسع العقوبات ضد ميليشيا حزب الله وتستهدف شبكة لتمويله أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 فنلندا تحقّق في انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 النفط يصعد إلى أعلى مستوى له في شهر بدعم من التوترات في مضيق هرمز أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 مهرجان رأس البسيط السياحي.. فعاليات ترفيهية وتراثية وترويج للمنتج المحلي أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026