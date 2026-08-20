طرابزون سبور يسقط على أرضه في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي

أنقرة-سانا

تغلب نادي فرينسفاروش المجري على مضيفه، طرابزون سبور التركي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم.

سجل هدف فرينسفاروش الوحيد اللاعب، كريستوفر زاكارياسين في الدقيقة 17، برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، مانحاً فريقه فوزاً غالياً، وضعه على بعد خطوة من التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة التي أُقيمت على ملعب بابارا بارك، في تركيا، مشاركة محمد صلاح، نجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، لأول مرة، بعد مشاركته كبديل في بطولة الدوري التركي.

وستقام مباراة الإياب، على ملعب جروباما، الخاص بنادي فرينسفاروش، في المجر، يوم الخميس المقبل.

وسيبحث طرابزون سبور عن الفوز بفارق هدفين أو أكثر، من أجل العبور إلى الدوري الأوروبي، بينما يحتاج فرينسفاروش للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل.