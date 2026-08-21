تخريج 154 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب بتركيا تاريخ النشر: 2026/08/21 12:17 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/21 12:17 صباحًا قائمة الصور 1/9 شاطئ طرطوس تحت تأثير النّو .. ظاهرة طبيعية تتميز بهبوب رياح شديدة تتسبب بارتفاع أمواج البحر تركيا تلقي القبض على قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي نفذ عمليات في سوريا بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة بين سوريا وألمانيا عبر شركتين ألمانيتين استقبال رسمي وشعبي للمقاتل السابق إبراهيم سليمان العلي عند وصوله لبلدته شيزر في ريف حماة إدارة الأمن العام تتسلم كمية من الأسلحة المتنوعة نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور باللاذقية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالجالية السوريةتخريج 154 حافظاً وحافظة للقرآن الكريمتركياغازي عنتاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الخزانة الأمريكية توسع العقوبات ضد ميليشيا حزب الله وتستهدف شبكة لتمويله أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 فنلندا تحقّق في انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 النفط يصعد إلى أعلى مستوى له في شهر بدعم من التوترات في مضيق هرمز أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 مهرجان رأس البسيط السياحي.. فعاليات ترفيهية وتراثية وترويج للمنتج المحلي أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026