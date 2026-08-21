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أبرز الفعاليات التي غطتها سانا خلال عام

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قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 12 شاحنة تدخل السويداء
آثار قرية الربيعة بريف إدلب الجنوبي شاهد حي على حضارة المنطقة
لليوم الثامن على التوالي.. فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية والأردنية والتركية واللبنانية تكثف جهودها لإخماد الحرائق بريف اللاذقية
مشاهد من العرض البصري لطائرات الدرون في ساحة العباسيين بدمشق
انتشار قوى الأمن الداخلي في شارع الحضارة بالأحياء الجنوبية لمدينة حمص لتعزيز الأمن والاستقرار
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