أبرز الفعاليات التي غطتها سانا خلال عام تاريخ النشر: 2026/08/21 12:09 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/21 12:09 صباحًا قائمة الصور 1/8 قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 12 شاحنة تدخل السويداء آثار قرية الربيعة بريف إدلب الجنوبي شاهد حي على حضارة المنطقة لليوم الثامن على التوالي.. فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية والأردنية والتركية واللبنانية تكثف جهودها لإخماد الحرائق بريف اللاذقية مشاهد من العرض البصري لطائرات الدرون في ساحة العباسيين بدمشق انتشار قوى الأمن الداخلي في شارع الحضارة بالأحياء الجنوبية لمدينة حمص لتعزيز الأمن والاستقرار صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"ساناسانا عام يتجدد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الخزانة الأمريكية توسع العقوبات ضد ميليشيا حزب الله وتستهدف شبكة لتمويله أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 فنلندا تحقّق في انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 النفط يصعد إلى أعلى مستوى له في شهر بدعم من التوترات في مضيق هرمز أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 مهرجان رأس البسيط السياحي.. فعاليات ترفيهية وتراثية وترويج للمنتج المحلي أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026