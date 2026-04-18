مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خربة سلامة غرب بلدة دورا جنوب غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً قتل بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه، بزعم محاولته الاقتراب من مستوطنة “نجوهوت” المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وتقع خربة سلامة غرب بلدة دورا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتتعرض منذ سنوات لاعتداءات متكررة على سكانها وأراضيها الزراعية.