الداخلية البحرينية: العدوان الإيراني يستهدف خزانات وقود في منشأة بمحافظة المحرق

1 1855009 860x484 3 الداخلية البحرينية: العدوان الإيراني يستهدف خزانات وقود في منشأة بمحافظة المحرق

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن العدوان الإيراني استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأربعاء: إن العدوان الإيراني السافر استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق، وإن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له في وقت سابق اليوم الأربعاء، القرار رقم 2817 الذي قدمته السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، والذي يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.

مقتل ثمانية أشخاص بغارات أميركية على ثلاثة مراكب شرق المحيط الهادئ
العنف في المكسيك يهدد مونديال 2026
غينيا بيساو: الجيش ينصّب الجنرال هورتا إنتا-أ رئيساً انتقالياً لعام واحد
هجمات مجهولة تستهدف ناقلتي نفط داخل المياه الإقليمية العراقية وإجلاء الطواقم
دوجاريك: على إسرائيل تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك