الداخلية البحرينية: العدوان الإيراني يستهدف خزانات وقود في منشأة بمحافظة المحرق

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن العدوان الإيراني استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأربعاء: إن العدوان الإيراني السافر استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق، وإن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له في وقت سابق اليوم الأربعاء، القرار رقم 2817 الذي قدمته السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، والذي يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.