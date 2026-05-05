الرئيس البرازيلي يطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن ناشطين في “أسطول الصمود”

برازيليا-سانا

طالب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم بالإفراج الفوري عن الناشطين؛ البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، اللذين تعتقلهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتراضها “أسطول الصمود” المتجه لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دا سيلفا قوله في منشور عبر منصة “إكس”: “إن حكومتنا، وبالتنسيق مع الحكومة الإسبانية، تطالبان بتأمين كامل الضمانات الأمنية للناشطين والإفراج عنهما فوراً”.

وكانت سلطات الاحتلال مددت في وقت سابق اليوم، احتجاز أفيلا وأبو كشك، اللذين كانا على متن “أسطول الصمود” الداعم لغزة، وذلك حتى يوم الأحد المقبل.

يذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعترضت سفن الأسطول في المياه الدولية بالقرب من اليونان الأسبوع الماضي، في خطوة وصفها منظمو المبادرة بأنها “عمل من أعمال القرصنة” واعتداء سافر على قوارب تحمل مساعدات إغاثية إنسانية لأهالي القطاع.