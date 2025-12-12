زلزال يتجاوز الـ 6 درجات يضرب قبالة شمال اليابان وتحذير من تسونامي

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل شمال اليابان اليوم، وسط تحذيرات من حصول موجات مد تسونامي، بعد أيام قليلة من زلزال مماثل أوقع إصابات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كما نقلت وكالة فرانس برس، بأن الزلزال الذي بلغت قوته 6,7 درجة ضرب على بعد 130 كيلومتراً من مدينة كوجي في جزيرة هونشو.

فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من احتمال حصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد على سواحل شمال المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أمواج يبلغ طولها 20 سنتيمتراً حتى الآن، واحدة في بلدة إيريمو في جزيرة هوكايدو الشمالية وأخرى في منطقة أوموري.

وجاء زلزال اليوم، بعد أيام قليلة من وقوع زلزال سابق، في المنطقة ذاتها وبلغت قوته 7,5 درجة، وأسفر عن إصابة 50 شخصاً على الأقل، كما أشارت الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية”ان اتش كيه” أن مستوى الاهتزاز كان أقل من زلزال الإثنين الماضي، الذي تسبب بتدمير طرق وتحطيم نوافذ وموجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمتراً.

بدورها أفادت هيئة الطاقة النووية، اليوم بعدم وجود أي مؤشرات فورية على وجود خلل في المنشآت النووية بالمنطقة.

وكانت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانية، أصدرت الثلاثاء الماضي، تحذيراً نادراً من نوعه لجزيرتي هونشو وهوكايدو من هزّة جديدة محتملة في غضون أسبوع تفوق قوتها تلك التي سجلت مساء الإثنين.

ولا تزال المنطقة، متأثرة بتداعيات الزلزال القوي الذي بلغت شدته 9,0 درجة، والذي وقع تحت سطح البحر، في عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلف نحو 18,500 قتيل أو مفقود، حيث تقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ”حزام النار” وهي الأعلى من بين بلدان العالم من حيث النشاط الزلزالي.