سياحة حمص تشدد الرقابة على المنشآت وتضبط مخالفات في التراخيص والأسعار

حمص-سانا‏

نفذت مديرية السياحة في حمص اليوم الثلاثاء جولة رقابية على عدد من المنشآت السياحية في المدينة، ‏للوقوف على جودة الخدمات المقدمة والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية، إضافة إلى الإعلان عن الأسعار ‏واستكمال إجراءات التراخيص السياحية.

ضرورة استكمال إجراءات الترخيص

وأوضحت مديرة سياحة حمص المهندسة لوريس مقصود في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة الرقابية ‏تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة لرواد المنشآت السياحية، مبينة أن بعض المنشآت لم ‏تستكمل حتى الآن أوراق الترخيص السياحي.

وأشارت مقصود إلى أنه في حال ضبط منشأة تمارس العمل دون ترخيص سياحي يتم تنظيم الضبط اللازم ‏بحقها، مع الطلب من أصحاب المنشآت غير المستكملة أوراقها متابعة إجراءات الترخيص مع المديرية ‏واستكمال الوثائق المطلوبة، بما يتيح لها ممارسة عملها وفق الأصول.

تنظيم ضبوط وتوجيه ملاحظات

بدوره، أشار رئيس دائرة القياس والجودة السياحية في المديرية يامن نصار إلى أن الجولة شملت التحقق ‏من معايير الجودة الواجب التزام المنشآت السياحية بها، ولا سيما سلامة الغذاء والشروط والمعايير ‏الصحية، إضافة إلى التأكد من الإعلان عن الأسعار واستكمال التراخيص السياحية الممنوحة من المديرية.

ولفت نصار إلى أنه تم خلال الجولة تنظيم الضبوط بحق المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة وتوجيه عدد من الملاحظات لأصحاب المنشآت للعمل على معالجتها والالتزام بها مشيراً إلى التأكيد ‏على أصحاب المنشأت ضرورة الإعلان عن الأسعار، باعتبار أن معظم الشكاوى التي ترد إلى مديرية ‏السياحة في حمص تتعلق بهذا الجانب.

وأكد نصار أهمية هذه الإجراءات في رفع سوية الجودة ضمن المنشآت السياحية والارتقاء بمستوى ‏الخدمات المقدمة، بما يسهم في تنظيم العمل وتسهيل ممارسة النشاط السياحي وفق الشروط والمعايير ‏المعتمدة.

وكانت لجنة الرقابة السياحية المشتركة في محافظة حمص نفذت نهاية الشهر الماضي، جولة ميدانية على ‏عدد من المطاعم والمسابح والمنشآت السياحية في المحافظة، وتم توجيه عدد من الملاحظات لأصحاب ‏المنشآت، وتنظيم ضبوط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.