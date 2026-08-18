سياحة حمص تشدد الرقابة على المنشآت وتضبط مخالفات في التراخيص والأسعار

حمص-سانا
نفذت مديرية السياحة في حمص اليوم الثلاثاء جولة رقابية على عدد من المنشآت السياحية في المدينة، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية، إضافة إلى الإعلان عن الأسعار واستكمال إجراءات التراخيص السياحية.
ضرورة استكمال إجراءات الترخيص
وأوضحت مديرة سياحة حمص المهندسة لوريس مقصود في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة الرقابية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة لرواد المنشآت السياحية، مبينة أن بعض المنشآت لم تستكمل حتى الآن أوراق الترخيص السياحي.
وأشارت مقصود إلى أنه في حال ضبط منشأة تمارس العمل دون ترخيص سياحي يتم تنظيم الضبط اللازم بحقها، مع الطلب من أصحاب المنشآت غير المستكملة أوراقها متابعة إجراءات الترخيص مع المديرية واستكمال الوثائق المطلوبة، بما يتيح لها ممارسة عملها وفق الأصول.
تنظيم ضبوط وتوجيه ملاحظات
بدوره، أشار رئيس دائرة القياس والجودة السياحية في المديرية يامن نصار إلى أن الجولة شملت التحقق من معايير الجودة الواجب التزام المنشآت السياحية بها، ولا سيما سلامة الغذاء والشروط والمعايير الصحية، إضافة إلى التأكد من الإعلان عن الأسعار واستكمال التراخيص السياحية الممنوحة من المديرية.
ولفت نصار إلى أنه تم خلال الجولة تنظيم الضبوط بحق المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه عدد من الملاحظات لأصحاب المنشآت للعمل على معالجتها والالتزام بها مشيراً إلى التأكيد على أصحاب المنشأت ضرورة الإعلان عن الأسعار، باعتبار أن معظم الشكاوى التي ترد إلى مديرية السياحة في حمص تتعلق بهذا الجانب.
وأكد نصار أهمية هذه الإجراءات في رفع سوية الجودة ضمن المنشآت السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تنظيم العمل وتسهيل ممارسة النشاط السياحي وفق الشروط والمعايير المعتمدة.
وكانت لجنة الرقابة السياحية المشتركة في محافظة حمص نفذت نهاية الشهر الماضي، جولة ميدانية على عدد من المطاعم والمسابح والمنشآت السياحية في المحافظة، وتم توجيه عدد من الملاحظات لأصحاب المنشآت، وتنظيم ضبوط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.