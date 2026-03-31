الكويت والأردن تدينان المخطط الإرهابي ضد البحرين

الكويت-عمّان-سانا

أدانت الكويت والأردن اليوم المخطط الإرهابي، الذي كان يستهدف زعزعة الاستقرار في مملكة البحرين، مؤكدتين دعمهما لكلّ ما تتّخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس”: “تعرب الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الآثم، الذي كان يهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية في مملكة البحرين، وما كشفته التحقيقات من ارتباطات خارجية بتنظيم حزب الله”.

وجددت الخارجية التأكيد على وقوف الكويت إلى جانب البحرين، ورفضها القاطع للإرهاب بكل أشكاله، وتضامنها مع الجهود الرامية إلى صون الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات المخطط الإرهابي، الذي كان يستهدف سيادة وأمن وسلامة البحرين، مؤكدةً رفض الأردن واستنكاره هذا المخطط، وتضامنه المطلق مع البحرين الشقيقة، ووقوفه معها، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وشددت الوزارة على رفض المملكة الأردنية لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لميليشيات حزب الله، والتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معها، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة، وتعريض أمنها للخطر.