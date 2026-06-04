8 قتلى و15 مصاباً في اعتداءات إسرائيلية على مدينة غزة

غزة-سانا

قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين، جراء اعتداءات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في مدينة غزة فجر اليوم الخميس، وفق ما أفادت به طواقم الدفاع المدني في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: إن غارات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة من عائلة واحدة، إضافةً إلى وقوع عدد من الجرحى، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت قتيلين، وعدداً من المصابين، أحدهم في حالة حرجة، عقب استهداف شقة سكنية في عمارة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأضاف: إن غارتين جويتين استهدفتا منزلاً وشقة سكنية شمال غربي المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة عدد آخر من المدنيين.

من جهته، أعلن مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقباله جثامين ثمانية قتلى ونحو 15 مصاباً، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المدينة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال شهر أيار حصيلة الأشهر السابقة منذ بداية العام، في ظل تصاعد وتيرة الغارات التي بلغت ذروتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.