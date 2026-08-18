من الري والبذار إلى التأمين.. وزارة الزراعة تبحث مع برنامج الأغذية العالمي تطوير القطاع

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الثلاثاء مع المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ‌‏(‏WFP‏) ماريان وورد، سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات والمشاريع الزراعية والتنموية، بما يدعم ‏القطاع الزراعي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.‏

وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء الذي عقد بدمشق، أن الوزارة تعمل على تعديل الاستراتيجية الزراعية ‏السابقة، بما يتوافق مع التحول الذي تعمل عليه، ولا سيما عبر الفصل بين الشق الإنتاجي والشق الإداري، ‏مبيناً أنه سيتم إحداث شركة قابضة في المجال الزراعي تتولى إدارة العملية الإنتاجية والاستفادة من ‏الأصول الكبيرة التي تمتلكها الوزارة.‏

تطوير أساليب الإرشاد الزراعي ‏

وأشار السويدان إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب الإرشاد الزراعي لتكون أكثر قرباً من ‏المزارعين واحتياجاتهم، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في عملية التنمية الزراعية، ‏لافتاً إلى العمل على تأهيل المخابر الزراعية وتشديد الرقابة على إدخال المبيدات الزراعية وتنظيم ‏استخدامها.‏

وأوضح أن الوزارة تضع خططاً لتوجيه المزارعين نحو الزراعات الأكثر جدوى اقتصادياً والأقل استهلاكاً ‏للمياه، بالتوازي مع تأهيل البنى التحتية للموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الطاقة، والعمل على تأمين عقود ‏تصديرية مباشرة بين المزارعين والشركات دون وسطاء، بما يسهم في تحسين هامش الربح للمزارعين.‏

وفيما يتعلق بملف البذار، بين الوزير السويدان أن تطوير البحوث العلمية الزراعية وإكثار البذار يأتيان في ‏مقدمة أولويات الوزارة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذار، إلى جانب العمل على تطوير مشروع بذار ‏البطاطا.‏

من جانبها، قدمت وورد عرضاً حول المشاريع التي نفذها برنامج الأغذية العالمي والمشاريع الجاري ‏تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، ولا سيما مشاريع تأهيل شبكات الري وأسواق ‏الهال، إضافة إلى إنشاء سوق للسمك في قلعة المضيق بمحافظة حماة.‏

وأشارت وورد إلى وجود دراسات لصيانة وتأهيل مشاريع الري والصرف في ريف حلب، إلى جانب ‏دراسة إقامة مجففات للذرة وإطلاق مشروع لتسوية الأراضي باستخدام تقنية الليزر.‏

نظام للتأمين الزراعي

واتفق الجانبان على بدء التعاون والتشاور بشأن طرح نظام للتأمين الزراعي، بما يسهم في دعم المزارعين ‏وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي.‏

وتعقد وزارة الزراعة في سوريا باستمرار سلسلة من اللقاءات وورشات عمل مع (‏WFP‏) حول تطوير ‏القطاع الزراعي، ورفع مستوى إنتاجيته، وتجاوز الصعوبات، ودعم جهود التنمية المستدامة.‏

وبرنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏) هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تابعة للأمم المتحدة، ومهمتها الأساسية ‏مكافحة الجوع وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدات الغذائية والنقدية للملايين في أكثر من ‌‏80 بلداً، وقد حاز جائزة نوبل للسلام في عام 2020.