من الري والبذار إلى التأمين.. وزارة الزراعة تبحث مع برنامج الأغذية العالمي تطوير القطاع

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الثلاثاء مع المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ماريان وورد، سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات والمشاريع الزراعية والتنموية، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.
وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء الذي عقد بدمشق، أن الوزارة تعمل على تعديل الاستراتيجية الزراعية السابقة، بما يتوافق مع التحول الذي تعمل عليه، ولا سيما عبر الفصل بين الشق الإنتاجي والشق الإداري، مبيناً أنه سيتم إحداث شركة قابضة في المجال الزراعي تتولى إدارة العملية الإنتاجية والاستفادة من الأصول الكبيرة التي تمتلكها الوزارة.
تطوير أساليب الإرشاد الزراعي
وأشار السويدان إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب الإرشاد الزراعي لتكون أكثر قرباً من المزارعين واحتياجاتهم، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في عملية التنمية الزراعية، لافتاً إلى العمل على تأهيل المخابر الزراعية وتشديد الرقابة على إدخال المبيدات الزراعية وتنظيم استخدامها.
وأوضح أن الوزارة تضع خططاً لتوجيه المزارعين نحو الزراعات الأكثر جدوى اقتصادياً والأقل استهلاكاً للمياه، بالتوازي مع تأهيل البنى التحتية للموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الطاقة، والعمل على تأمين عقود تصديرية مباشرة بين المزارعين والشركات دون وسطاء، بما يسهم في تحسين هامش الربح للمزارعين.
وفيما يتعلق بملف البذار، بين الوزير السويدان أن تطوير البحوث العلمية الزراعية وإكثار البذار يأتيان في مقدمة أولويات الوزارة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذار، إلى جانب العمل على تطوير مشروع بذار البطاطا.
من جانبها، قدمت وورد عرضاً حول المشاريع التي نفذها برنامج الأغذية العالمي والمشاريع الجاري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، ولا سيما مشاريع تأهيل شبكات الري وأسواق الهال، إضافة إلى إنشاء سوق للسمك في قلعة المضيق بمحافظة حماة.
وأشارت وورد إلى وجود دراسات لصيانة وتأهيل مشاريع الري والصرف في ريف حلب، إلى جانب دراسة إقامة مجففات للذرة وإطلاق مشروع لتسوية الأراضي باستخدام تقنية الليزر.
نظام للتأمين الزراعي
واتفق الجانبان على بدء التعاون والتشاور بشأن طرح نظام للتأمين الزراعي، بما يسهم في دعم المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي.
وتعقد وزارة الزراعة في سوريا باستمرار سلسلة من اللقاءات وورشات عمل مع (WFP) حول تطوير القطاع الزراعي، ورفع مستوى إنتاجيته، وتجاوز الصعوبات، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تابعة للأمم المتحدة، ومهمتها الأساسية مكافحة الجوع وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدات الغذائية والنقدية للملايين في أكثر من 80 بلداً، وقد حاز جائزة نوبل للسلام في عام 2020.