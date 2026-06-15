واشنطن وطهران تتفقان على وقف الحرب.. وإسرائيل خارج التفاهم

عواصم-سانا

بعد إعلان التوصل إلى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، بدت المنطقة وكأنها تلتقط أنفاسها، لكن إسرائيل سارعت إلى رسم خط مواز خارج هذا المسار، مؤكدةً أنها غير ملزمة بأي تفاهمات، ومتمسكة بعملياتها العسكرية في لبنان.

شدد مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على أن الاتفاق الأمريكي ــ الإيراني “لا يلزم إسرائيل بشيء”، داعين إلى مواصلة العمليات العسكرية ضد ميليشيا حزب الله في لبنان، ورفض أي انسحاب من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.

فيما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران من أن إسرائيل سترد بـ”كامل قوتها” إذا شنت هجوماً عليها رداً على حملتها العسكرية في لبنان.

تهدئة معلنة وتفاصيل مؤجلة

الاتفاق الذي أُعلن بوساطة باكستانية، ينص على وقف شامل للعمليات العسكرية بين الجانبين، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكن هذه البنود لا تزال إطاراً عاماً غير مكتمل، إذ من المقرر أن تستكمل التفاصيل خلال مفاوضات لاحقة تمتد إلى نحو 60 يوماً، وتشمل مستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات التحقق والرقابة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن الاتفاق سيؤدي إلى “عودة تدفق النفط بشكل طبيعي”، مؤكداً أن السفن بدأت فعلياً بمغادرة مضيق هرمز، بينما تحدث نائبه جيه دي فانس عن آلية تحقق من مرحلتين؛ لضمان التزام إيران ببنود الاتفاق، وفق تصريحات نقلتها CNN.

وفي المقابل، تؤكد طهران أن أي التزامات نهائية مرتبطة بتنفيذ واشنطن لتعهداتها، وخصوصاً فيما يتعلق برفع العقوبات، وتحرير أموال مجمدة، مع استمرار حالة “عدم الثقة العميقة” بين الطرفين، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها رويترز.

لبنان في قلب التباين.. اختبار مبكر للاتفاق

رغم أن الوساطة الباكستانية أكدت شمول الاتفاق وقف العمليات “على جميع الجبهات بما فيها لبنان”، فإن تطبيق هذا البند يبدو الأكثر حساسية، فبينما أعلنت مصادر مرتبطة بميليشيا حزب الله وقف العمليات، أكدت إسرائيل استمرار وجودها العسكري جنوب لبنان، ما يجعل الساحة اللبنانية اختباراً مبكراً لمدى قدرة الاتفاق على تثبيت التهدئة.

كما حذرت السلطات اللبنانية النازحين من العودة السريعة إلى القرى الحدودية، في ظل استمرار القصف المتقطع، وتراجع غير مستقر في وتيرة العمليات.

الاقتصاد العالمي على خط الترقب

اقتصادياً، يظل مضيق هرمز محور الاتفاق الأبرز، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ومع إعلان إعادة فتحه تدريجياً، شهدت الأسواق تراجعاً حاداً في أسعار النفط بنحو 4 إلى 5 بالمئة، وفق بيانات الأسواق العالمية.

لكن شركات الشحن والتأمين لا تزال متحفظة، وسط مخاوف من الألغام البحرية وإجراءات أمنية غير محسومة، ما يجعل عودة الملاحة الكاملة مرهونة بترتيبات تقنية وأمنية قد تستغرق أسابيع.

وفي المقابل، أعلنت إيران نيتها فرض رسوم على “خدمات الملاحة” في المضيق، في خطوة تعكس استمرار مقاربتها السيادية للممر البحري رغم الاتفاق، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر إيرانية رسمية.

تهدئة معلقة

وبينما تستعد واشنطن وطهران لتوقيع الاتفاق رسمياً يوم الجمعة في جنيف، تبدو التهدئة الحالية في المنطقة في مرحلة تثبيت تدريجي، ريثما تُستكمل التفاصيل الفنية والسياسية خلال الأسابيع المقبلة، ورغم التباينات القائمة، لا يزال ينظر للاتفاق كخطوة أولى نحو خفض التوتر، وفتح الباب أمام ترتيبات أوسع في المنطقة.