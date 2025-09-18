مجلس الدفاع الخليجي يقر إجراءات لتعزيز التعاون المشترك

الدوحة-سانا

أقر مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، في اجتماع استثنائي عقده في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، إجراءات لتعزيز التعاون والخطط الدفاعية، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطر في 9 أيلول الجاري.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أعلن المجلس عدداً من الإجراءات بما فيها زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، وتنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي، بالإضافة إلى تحديث الخطط الدفاعية المشتركة وتسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وشدّد المجلس على أن أمن الدول الأعضاء فيه لا يتجزأ، وأن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعاً، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة برمتها، مؤكداً دعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها الدوحة من أجل الحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها.

وكان العدوان الإسرائيلي الجوي الذي استهدف قطر أثار موجات تنديد إقليمية ودولية واسعة، بينما شددت القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة الإثنين الماضي على رفضها العدوان مؤكدة التضامن الكامل مع دولة قطر.