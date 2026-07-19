اعتداء إيراني يستهدف محطة للكهرباء وتقطير المياه في الكويت

الكويت-سانا
أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، اليوم الأحد، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني، هو الثاني خلال يومين، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات توليد الطاقة.
وقالت الوزارة، في منشور على منصة «إكس» نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إنه جرى تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع الحريق والحد من تداعياته، مؤكدة أن الفرق المختصة تعمل على حماية استقرار المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة.
وكانت الوزارة أعلنت، أمس السبت، اندلاع حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء اعتداء إيراني، فيما تصدت الدفاعات الجوية الكويتية، في وقت سابق اليوم، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.