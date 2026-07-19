اعتداء إيراني يستهدف محطة للكهرباء وتقطير المياه في الكويت

الكويت-سانا‏

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، اليوم الأحد، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني، هو ‏الثاني خلال يومين، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات توليد الطاقة.‏

وقالت الوزارة، في منشور على منصة «إكس» نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إنه جرى تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة ‏للتعامل مع الحريق والحد من تداعياته، مؤكدة أن الفرق المختصة تعمل على حماية استقرار المنظومة الكهربائية وضمان ‏استمرارية الخدمة.‏

وكانت الوزارة أعلنت، أمس السبت، اندلاع حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء اعتداء إيراني، ‏فيما تصدت الدفاعات الجوية الكويتية، في وقت سابق اليوم، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.‏