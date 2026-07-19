غرف التجارة والصناعة: معرض “ناس تكس” يوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري

دمشق-سانا



أكد ممثلو غرف التجارة والصناعة، أن معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” يشكل محطة مهمة لدعم صناعة النسيج والألبسة في سوريا، وتوسيع فرص التعاون التجاري والاستثماري، إلى جانب إتاحة المجال أمام الصناعيين للاطلاع على أحدث التقنيات والآلات المستخدمة في هذا القطاع، بما يسهم في تطوير الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة السورية.

وفي تصريحات لمراسل سانا، اليوم الأحد، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان، أن معرض “ناس تكس” يعد من أكبر معارض النسيج في المنطقة، ويمثل خطوة مهمة في مسار استعادة هذه الصناعة مكانتها الطبيعية، مشيراً إلى أن الشركات المشاركة في المعرض تعرض أحدث التقنيات والآلات، ما يتيح للصناعيين فرصة الاطلاع عليها والاستفادة منها في تطوير منشآتهم.



وأضاف ديروان: إن اتحاد غرف الصناعة يشجع الصناعيين على الاستفادة من هذه الفرصة لتحديث معداتهم، والمشاركة في المعارض الدولية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، وتعزيز مكانة سوريا بين الدول الرائدة في صناعة النسيج.

دعم المنتج الوطني وزيادة الصادرات

بدوره، بين رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، أن الاتحاد يعمل على دعم المنتج الوطني وتوسيع فرص التصدير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين التجاري والصناعي، مشيراً إلى أن معرض “ناس تكس” يعكس ثقة الشركات المحلية والدولية بالسوق السورية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار.



من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي أهمية المعرض، لكونه يجمع عدداً كبيراً من الشركات المحلية والعربية والأجنبية المتخصصة، ويتيح للزوار التعرف على أحدث تقنيات وآلات الإنتاج المستخدمة في قطاع النسيج، ومراحل تصنيع المنتجات وصولاً إلى المنتج النهائي.



ولفت الغريواتي إلى أن قطاع النسيج يشكل نحو نصف القطاع الصناعي في سوريا، ما يجعله من القطاعات الحيوية التي يعول عليها في زيادة الصادرات الوطنية، مبيناً أن المعارض المتخصصة، وفي مقدمتها “ناس تكس”، تسهم في التعريف بالمنتجات السورية أمام الأسواق الخارجية، وتفتح المجال أمام توسيع صادراتها إلى مختلف دول العالم.



وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى انطلق أمس على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏